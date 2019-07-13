«Урал» — «Уфа»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 1-го тура чемпионата России, который пройдет сегодня, 13 июля.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Чистяков, Поляков, Фидлер, Бавин, Щербаков, Магомадов, Шаболин, Ильин.

«Уфа»: Чернов, Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Сысуев, Козлов, Игбун.

Запасные: Шафинский, Пуцко, Мохбалиев, Засеев, Кротов, Емельянов, Ванек, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани.

Начало встречи — в 16:30 мск.

На победу «Урала» букмекеры дают коэффициент 2,24, на ничью — 3,08, на успех «Уфы» — 3,80.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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