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    С чего «Уфа» начнет новый сезон РПЛ?

    «Урал» — «Уфа». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч 1 тура РПЛ 13 июля 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Урал Прогнозы на Уфу
    Прогноз на «Урал» — «Уфа»
    Сильвестр Игбун в матче с «Уралом»
    В рамках второго игрового дня первого тура российской Премьер-лиги состоится поединок между «Уралом» и «Уфой». Команды выступят на стадионе «Центральный», в Екатеринбурге. Старт поединка в 16:30 по мск. Прогноз на «Урал» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Июля 2019 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 16:30 Уфа Уфа
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 4.50
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    «Урал»

    В прошлом сезоне «Урал» был очень близок к тому, чтобы попасть в еврокубки. Команда хоть в очередной раз и закончила РПЛ во второй половине турнирной таблицы, однако ей все же удалось пройти в финал Кубка России. Там клуб из Екатеринбурга встретился с «Локомотивом» и уступил с минимальным счетом 1:0.

    Также стоит отметить, что «уральцы» два сезона кряду начинали не с победы. В прошлый раз в первом туре команда проиграла 0:1 «Анжи», а в позапрошлом сезоне была ничья 1:1 с «Ростовом».

    Перед стартом нового сезона наставник «шмелей» сообщил, что каких-то особых кадровых проблем в команде нет. Так что «Урал» должен подойти к этому поединку во всеоружии.

    Календарь и таблица РПЛ

    После финального тура РПЛ сезона 2018/2019, в котором хозяева выиграли у «Анжи» 0:2, клуб провел 2 товарищеских матча. 26 июня удалось выиграть у «Астры» 1:2, а 5 июля «оранжево-черные» переиграли «Краснодар» со счетом 0:2.

    «Уфа»

    В прошлом сезоне «Уфа» оказалась в сложном положении. По результатам чемпионата России «уфимцы» заняли 14 место, в связи с чем, им нужно было сыграть стыковые поединки с претендентом на повышение из ФНЛ.

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    Соперником стал клуб «Томь». По сумме двух встреч гости выиграли 2:1, тем самым оставив за собой право на участие в РПЛ в сезоне 2019/2020.

    «Горожане» провели довольно обширную предсезонку, сыграв 5 матчей. В июне «Уфа» встречалась с «Хорном» и «Карабахом». В обоих случаях команда проиграла 2:1.

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    • В июле состоялось 3 поединка — победа над «Ботошани» 1:0, поражение от «Виктории Пльзень» 0:1 и победа над «Вакер Инсбрук» 9:1.

    В составе есть потери и это Александр Беленов — у него крсная карточка. Сильвестр Игбун и Даниил Круговой травмированы. Хотя не исключено, что они попадут в заявку.

    Прогноз

    В РПЛ «Уфа» не проигрывает «Уралу» уже 5 поединков кряду — 3 победы и 2 ничьи. Мировые были расписаны как раз в Екатеринбурге.

    Коэффициенты букмекеры предлагают следующие: 2.01 на хозяев, 4.40 на гостей и 3.25 на ничью.

    Мы ставим на то, что «Уфа» не проиграет. Вариант «Х2» предлагают за 1.86. 0

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    «Урал» — «Уфа». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч 1 тура РПЛ 13 июля 2019 года. Прогноз на «Урал» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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