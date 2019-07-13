«Урал» — «Уфа». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч 1 тура РПЛ 13 июля 2019 года

В рамках второго игрового дня первого тура российской Премьер-лиги состоится поединок между «Уралом» и «Уфой». Команды выступят на стадионе «Центральный», в Екатеринбурге. Старт поединка в 16:30 по мск. Прогноз на «Урал» — «Уфа».

«Урал»

В прошлом сезоне «Урал» был очень близок к тому, чтобы попасть в еврокубки. Команда хоть в очередной раз и закончила РПЛ во второй половине турнирной таблицы, однако ей все же удалось пройти в финал Кубка России. Там клуб из Екатеринбурга встретился с «Локомотивом» и уступил с минимальным счетом 1:0.

Также стоит отметить, что «уральцы» два сезона кряду начинали не с победы. В прошлый раз в первом туре команда проиграла 0:1 «Анжи», а в позапрошлом сезоне была ничья 1:1 с «Ростовом».

Перед стартом нового сезона наставник «шмелей» сообщил, что каких-то особых кадровых проблем в команде нет. Так что «Урал» должен подойти к этому поединку во всеоружии.

Календарь и таблица РПЛ

После финального тура РПЛ сезона 2018/2019, в котором хозяева выиграли у «Анжи» 0:2, клуб провел 2 товарищеских матча. 26 июня удалось выиграть у «Астры» 1:2, а 5 июля «оранжево-черные» переиграли «Краснодар» со счетом 0:2.

«Уфа»

В прошлом сезоне «Уфа» оказалась в сложном положении. По результатам чемпионата России «уфимцы» заняли 14 место, в связи с чем, им нужно было сыграть стыковые поединки с претендентом на повышение из ФНЛ.

Соперником стал клуб «Томь». По сумме двух встреч гости выиграли 2:1, тем самым оставив за собой право на участие в РПЛ в сезоне 2019/2020.

«Горожане» провели довольно обширную предсезонку, сыграв 5 матчей. В июне «Уфа» встречалась с «Хорном» и «Карабахом». В обоих случаях команда проиграла 2:1.

В июле состоялось 3 поединка — победа над «Ботошани» 1:0, поражение от «Виктории Пльзень» 0:1 и победа над «Вакер Инсбрук» 9:1.

В составе есть потери и это Александр Беленов — у него крсная карточка. Сильвестр Игбун и Даниил Круговой травмированы. Хотя не исключено, что они попадут в заявку.

Прогноз

В РПЛ «Уфа» не проигрывает «Уралу» уже 5 поединков кряду — 3 победы и 2 ничьи. Мировые были расписаны как раз в Екатеринбурге.

Коэффициенты букмекеры предлагают следующие: 2.01 на хозяев, 4.40 на гостей и 3.25 на ничью.

Мы ставим на то, что «Уфа» не проиграет. Вариант «Х2» предлагают за 1.86. 0