Россияне проиграли в матче за бронзу Универсиады-2019

проигралав рамках Универсиады-2019. Команда уступила сопернику в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4.

Россия дважды пропустила до перерыва, однако уже во втором тайме коллектив сумел отыграться. На 67 минуте с пенальти забил Саламатов. На 3 добавленной минуте отличился Погорелов, переведя игру в серию 11-метровых.

У российской команды не смогли забить Куфтин и Саламатов. Так как у Италии было на один точный удар больше, «синие» взяли бронзу турнира.

Напомним, что в четвертьфинале наша сборная выиграла у Ирландии со счетом 0:1, а в полуфинале уступила 1:2 бразильцам. 0