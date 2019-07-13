ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнГризманн готов быть в тени Месси
  • 21:50
    • Федотов: гол «Спартака» был забит с нарушением правил
  • 21:11
    • В понедельник Неймар вернется в расположение ПСЖ
  • 21:00
    • «Спартак» вырвал победу у «Сочи»
  • 20:26
    • «Ростов» и «Оренбург» назвали стартовые составы
  • 19:34
    • Синиша Михайлович покинул пост тренера «Болоньи» из-за лейкемии
    Все новости спорта

    Россияне проиграли в матче за бронзу Универсиады-2019

    Футбол России РФС
    Сборная России проиграла сборной Италии в рамках Универсиады-2019. Команда уступила сопернику в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4.

    Российская сборная заняла 4 место
    Российская сборная заняла 4 место

    Россия дважды пропустила до перерыва, однако уже во втором тайме коллектив сумел отыграться. На 67 минуте с пенальти забил Саламатов. На 3 добавленной минуте отличился Погорелов, переведя игру в серию 11-метровых.

    У российской команды не смогли забить Куфтин и Саламатов. Так как у Италии было на один точный удар больше, «синие» взяли бронзу турнира.

    Напомним, что в четвертьфинале наша сборная выиграла у Ирландии со счетом 0:1, а в полуфинале уступила 1:2 бразильцам. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Старт дан. В Туле «Арсенал» ушел от поражения, проигрывая «Динамо»
  • 00:52
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Оренбург»
  • 1.65
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» успешно стартовать в сезоне?
  • «Ростов» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Продолжит «Реал Солт-Лэйк» домашнюю удачную серию?
  • «Реал Солт-Лэйк» — «Филадельфия Юнион». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Найдет ли Федерер противоядие от стабильной игры Джоковича?
  • Новак Джокович — Роджер Федерер. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Поль Погба Футбол Погба, Неймар, Гризманн. Бренд — не всегда гарантия качестваЗвездные футболисты помогают клубам зарабатывать, но это не всегда оправданно 17:150
  • 17:46
    • «Рубин» объявил о трансфере Старфельта
  • 17:30
    • Халеп стала победительницей Уимблдона
  • 16:30
    • Де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником чемпионата Италии
    Янис Хаджи Футбол Наследник «Карпатского Марадоны»Кто такой Янис Хаджи? 05:150
  • Экспресс дня

  • Начнет ли «Спартак» победой новый сезон РПЛ?
  • 2.76
    •
  • 22:25
    • Россияне проиграли в матче за бронзу Универсиады-2019
  • 20:48
    • Игнашевич: «Торпедо» перекусало «Балтику»? Так устроен футбол
  • 20:35
    • Тренер «Балтики»: «Торпедо» перекусало нас во многих моментах
    Радость тульского «Арсенала» Футбол Старт дан. В Туле «Арсенал» ушел от поражения, проигрывая «Динамо»«Оружейников» спас блестящий удар Гии Григалавы 00:520
  • 15:29
    • «Краснодар» подписал шведского форварда Берга
  • 11:17
    • Анюков вернулся в «Крылья Советов»
  • 19:58
    • «Енисей» уступил «Чертаново»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие