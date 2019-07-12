Хохлов планирует привлечь к работе психолога

Главный тренер «Динамо»оценил итог встречи первого тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:1).

«Провели два разных тайма, ехали за победой, но нам нужно менять психологию, играть весь матч на одном уровне, а не только один тайм.

Не нужно прижиматься к воротам — нам забил центральный защитник, это же о чем-то говорит, верно. Планируем привлечь психолога, но футболисты сами должны вырабатывать психологию победителей.

Сергей Паршивлюк пока не готов, ему требуется время. А по Шейдаеву с Шиманьски — вроде бы смотрелись неплохо, но предпочел бы для вынесения мнения пересмотреть матч», — приводит слова Хохлова «Спорт-Экспресс». 0