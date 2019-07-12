Крауч объявил о завершении игровой карьеры

Английский нападающийобъявил о завершении профессиональной карьеры игрока в возрасте 38 лет.

«После долгих раздумий этим летом я решил завершить карьеру футболиста. Наша замечательная игра дала мне все.

Я благодарен всем, кто помогал мне добиться таких результатов и оставаться на этом уровне все это время», — написал игрок в своем Twitter.

Крауч за свою карьеру выступал в «Тоттенхэме», «КПР», «Портсмуте», «Астон Вилле», «Норвиче», «Саутгемптоне», «Ливерпуле», «Сток Сити» и «Бернли». Всего на клубном уровне он провел 677 матчей, забив 187 голов.

За свою карьеру Питер успел завоевать четыре трофея: Кубок лиги с «Тоттенхэмом», победа в Чемпионшипе с «Норвичем», а также Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии с «Ливерпулем».

За сборную Англии форвард провел 42 игры, в которых забил 22 мяча. 0