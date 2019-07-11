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    Дмитрий Комбаров надеется вернуться в сборную России

    Сборная России Футбол России Крылья Советов
    Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров признал, что тяжело переживал пропуск чемпионата мира.

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров

    «Я максималист, поэтому, конечно, внутри меня все кипело во время ЧМ-2018. Я живой человек, и у меня внутри много эмоций и чувств. За свое место я всегда бился в рамках правил нашей игры. Когда я увидел окончательный состав сборной на чемпионат, то очень сильно расстроился. Но я действительно не обсуждаю выбор тренера.

    Если он посчитал, что так будет лучше, значит, так тому и быть. Надеюсь, у меня еще будет шанс доказать свою пользу в национальной команде. Я всегда готов к вызову тренерского штаба. Я и во время чемпионата мира душой был вместе с ребятами, болел за них, переживал и радовался их успехам как любой наш болельщик.

    Надеюсь, что сборная еще не закончилась. А после объявления состава мыслей действительно было много. Главная: футбольная карьера пролетает безумно быстро. Уходить из "Спартака" было тяжело, потому что в той команде я был, по сути, с детства, с шести лет, и провел лучшие годы карьеры.

    После ухода я переживал, но не зацикливался на этом и постепенно понял, что мне реально нужна новая мотивация, новый вызов. Я принял эту ситуацию, мне есть что доказывать. Мой лучший матч еще впереди», — приводит слова Комбарова РИА Новости. 0

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