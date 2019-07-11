Дмитрий Комбаров надеется вернуться в сборную России

Полузащитник «Крыльев Советов»признал, что тяжело переживал пропуск чемпионата мира.

«Я максималист, поэтому, конечно, внутри меня все кипело во время ЧМ-2018. Я живой человек, и у меня внутри много эмоций и чувств. За свое место я всегда бился в рамках правил нашей игры. Когда я увидел окончательный состав сборной на чемпионат, то очень сильно расстроился. Но я действительно не обсуждаю выбор тренера.

Если он посчитал, что так будет лучше, значит, так тому и быть. Надеюсь, у меня еще будет шанс доказать свою пользу в национальной команде. Я всегда готов к вызову тренерского штаба. Я и во время чемпионата мира душой был вместе с ребятами, болел за них, переживал и радовался их успехам как любой наш болельщик.

Надеюсь, что сборная еще не закончилась. А после объявления состава мыслей действительно было много. Главная: футбольная карьера пролетает безумно быстро. Уходить из "Спартака" было тяжело, потому что в той команде я был, по сути, с детства, с шести лет, и провел лучшие годы карьеры.

После ухода я переживал, но не зацикливался на этом и постепенно понял, что мне реально нужна новая мотивация, новый вызов. Я принял эту ситуацию, мне есть что доказывать. Мой лучший матч еще впереди», — приводит слова Комбарова РИА Новости. 0