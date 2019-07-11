«Спартак» предложил Гильерме трехлетний контракт с зарплатой три миллиона евро

«Спартак» по-прежнему заинтересован в подписании вратаря «Локомотива» утверждает «Чемпионат».

Как стало известно изданию, «красно-белые» предложили голкиперу сборной России заключить трехлетний контракт с зарплатой три миллиона евро в год.

Кроме того, если уроженец Бразилии заключит сделку, то получит три миллиона в качестве подъемных.

«Спартак» рассчитывает, что Гильерме присоединится к нему уже летом. «Локомотив» готов отпустить игрока сейчас не менее чем за пять миллионов евро, но «красно-белые» вряд ли решатся покупать вратаря в общей сложности за 17 миллионов. Не исключен вариант, при котором Гильерме сам выкупит свой контракт. 0