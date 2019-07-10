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    Сын Гинера перестал быть конечным бенефициаром ЦСКА

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    Сын бизнесмена и президента ЦСКА Евгения Гинера Вадим больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА, информирует РБК.

    Евгений Гинер
    Евгений Гинер

    Об этом стало известно после того, как Bluecastle разместила соответствующий документ в британском корпоративном реестре.

    37-летний Гинер числился как «лицо, обладающее существенным контролем» над Bluecastle, с мая 2016 года. Он владел более 75 процентами акций и голосующих прав в Bluecastle.

    Прекращение статуса «лица с существенным контролем» означает, что Гинер-младший теперь владеет менее 25 процентами акций компании.

    В материалах компании не указано, кто теперь является бенефициаром (или бенефициарами) армейского клуба и кому перешла доля Вадима Гинера. 0

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