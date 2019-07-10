Сын Гинера перестал быть конечным бенефициаром ЦСКА

Евгений Гинер
globallookpress.com
Об этом стало известно после того, как Bluecastle разместила соответствующий документ в британском корпоративном реестре.
37-летний Гинер числился как «лицо, обладающее существенным контролем» над Bluecastle, с мая 2016 года. Он владел более 75 процентами акций и голосующих прав в Bluecastle.
Прекращение статуса «лица с существенным контролем» означает, что Гинер-младший теперь владеет менее 25 процентами акций компании.
В материалах компании не указано, кто теперь является бенефициаром (или бенефициарами) армейского клуба и кому перешла доля Вадима Гинера. 0