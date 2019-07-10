Сын Гинера перестал быть конечным бенефициаром ЦСКА

Сын бизнесмена и президента ЦСКАВадим больше не является конечным бенефициаром британской компании, которая владеет футбольным клубом ЦСКА, информирует РБК.

Об этом стало известно после того, как Bluecastle разместила соответствующий документ в британском корпоративном реестре.

37-летний Гинер числился как «лицо, обладающее существенным контролем» над Bluecastle, с мая 2016 года. Он владел более 75 процентами акций и голосующих прав в Bluecastle.

Прекращение статуса «лица с существенным контролем» означает, что Гинер-младший теперь владеет менее 25 процентами акций компании.

В материалах компании не указано, кто теперь является бенефициаром (или бенефициарами) армейского клуба и кому перешла доля Вадима Гинера. 0