Игнашевич намерен подписать еще одного-двух новичков

Главный тренер «Торпедо»прокомментировал победу над «Факелом» (1:0) в первом туре ФНЛ.

«Сложный получился матч для дебюта, многие волновались. И мы, и соперники, это чувствовалось. Достаточно нервная игра и, соответственно, нерезультативная.

Неожиданных ощущений у меня сегодня не было. Я для себя не делю матчи на официальные и товарищеские. Поэтому сегодняшний матч не был дебютом для меня.

"Факел" глубоко оборонялся, держал свою половину поля. Нам было очень тяжело вскрыть их оборону. К счастью, за счет стандартного положения нам удалось забить гол. В концовке было определенное давление на наши ворота, и ребята с ним справились.

По такой погоде, когда соперник играет в длинную передачу и мотивирован, хорошая команда должна держать удар. Собственно, мы справились. Значит, все сделали правильно.

Сейчас наша задача — побеждать в каждом матче. На сезон задача минимум — закрепиться в ФНЛ. Задача максимум — постараться добиться максимальных целей в этом турнире.

Команда пока сформирована не полностью. До 1 сентября еще есть время, поэтому мы находимся в активном поиске. Хотим еще одного, может, двух игроков приобрести», — приводит слова Игнашевича «Спорт-Экспресс». 0