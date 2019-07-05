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    «Краснодар» уступил «Уралу», «Динамо» обыграло «Слован»

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    Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и «Уралом».

    «Урал» дважды забил «Краснодару»
    «Урал» дважды забил «Краснодару»

    Победу в игре со счетом 2:0 одержала команда из Екатеринбурга.

    Первый мяч в матче был забит уже на 2-й минуте. Результативный удар на счету польского защитника «Урала» Рафала Аугустыняка. На 38-й минуте точку в игре поставил форвард екатеринбургской команды Андрей Панюков.

    Московское «Динамо» встречалось со «Слованом» и сумело минимально победить со счетом 1:0.

    Автором единственного гола стал полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, отправивший мяч в ворота чехов на 54-й минуте после передачи хавбека Жоаозиньо.

    «Рубин» провел контрольный поединок с «Тамбовом». Команды голов не забили.

    Стоит отметить, что в старте казанцев изначально был хавбек «Оренбурга» Алексей Сутормин, но в итоге его вовсе не оказалось в заявке. По информации СМИ, он продолжит карьеру в «Зените». 0

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