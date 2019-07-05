«Краснодар» уступил «Уралу», «Динамо» обыграло «Слован»

Завершился товарищеский матч между

«Урал» дважды забил «Краснодару» twitter.com/FCURAL 1000 Фрибет для всех Забрать!

Победу в игре со счетом 2:0 одержала команда из Екатеринбурга.

Первый мяч в матче был забит уже на 2-й минуте. Результативный удар на счету польского защитника «Урала» Рафала Аугустыняка. На 38-й минуте точку в игре поставил форвард екатеринбургской команды Андрей Панюков.

Московское «Динамо» встречалось со «Слованом» и сумело минимально победить со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, отправивший мяч в ворота чехов на 54-й минуте после передачи хавбека Жоаозиньо.

«Рубин» провел контрольный поединок с «Тамбовом». Команды голов не забили.

Стоит отметить, что в старте казанцев изначально был хавбек «Оренбурга» Алексей Сутормин, но в итоге его вовсе не оказалось в заявке. По информации СМИ, он продолжит карьеру в «Зените». 0