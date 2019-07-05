«Локомотив» — «Зенит»: где и когда смотреть онлайн матча Суперкубка России

За Суперкубок России 6 июля сразятся московскийи питерский. Команды выступят на «VTB Арене». Начало в 19:00 по мск.

Московский «Локомотив» провел неплохой сезон. Команда взяла серебро чемпионата и Кубок России. В рамках предсезонной подготовки клуб сыграл 3 матча, выиграв 2 из них. Также добавим, что в прошлом году «кочегары» уже имели возможность взять этот трофей, однако этого не дал сделать ЦСКА. Отдельно стоит выделить травму Фарфана. Футболист вряд ли окажется в заявке из-за проблем с коленом.

«Зенит» стал чемпионом РПЛ. Коллектив уже успел провести 4 товарищеских встречи, причем во всех четырех «синие» одерживали победу. В последний раз Суперкубок России оказывался в руках капитана «мешков» в 2016 году. Вернут ли питерцы этот трофей себе, станет известно 6 июля.

Все прогнозы на футбол

Коэффициенты предложены следующие: 3.10 на победу «Локомотива», 2.48 ан победу «Зенита» и 3.20 на ничью. Что касается победы с учетом дополнительного времени, то здесь установлены коэффы 2.12 и 1.77 соответственно.

Прогноз на поединок «Локомотив» — «Зенит» был сделан редакцией LiveSport.Ru. Эксперты отдельно предложили пару вариантов на тоталы, а также на победителя матча.

В прямом эфире игру покажет «Первый канал». Текстовый вариант трансляции будет предложен на сайте LiveCup.Run. 0