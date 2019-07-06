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    Вернет ли себе «Зенит» Суперкубок России?

    «Локомотив» — «Зенит». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Суперкубка России 6 июля 2019 года

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    Прогноз на «Локомотив» — «Зенит»
    Себастьян Дриусси
    В субботу, 6 июля, стадион «VTB Арена» примет матч за Суперкубок России. За трофей будут сражаться московский «Локомотив» и питерский «Зенит». Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Зенит».
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    Футбол. Россия. Суперкубок 06 Июля 2019 года
    Локомотив
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    «Локомотив»

    «Железнодорожники» завершили сезон на 2 месте в турнирной таблице РПЛ. Ну и уже как можно было догадаться, они взяли Кубок России. В целом для «Локомотива» прошлый сезон стал очень удачным и впереди серьезные еврокубковые испытания в Лиге чемпионов.

    Свою предсезонную подготовку «красно-зеленые» начали во второй половине июня. 24 числа коллектив выступил против «Аустрии Клагенфурт», выиграв 1:3. Затем был поединок с клубом «Злин», у которого московская команда выиграла 2:4. 30 июня «кочегары» сыграли в нулевую ничья с «Жилиной».

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    Стоит отметить, что в прошлом году «Локомотив» уже пытался завоевать этот трофей, однако тогда на пути стал ЦСКА. В итоге «паровозы» проиграли 0:1.

    Конечно же, не обошлось без кадровых потерь. В частности не сыграет Фарфан из-за травмы колена. Есть проблемы схожего характера у Ротенберга.

    «Зенит»

    Питерский «Зенит» выиграл РПЛ, набрав 64 очка, и, таким образом, оторвавшись от «Локомотива» на 8 пунктов.

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    «Зенитчики» провели на один товарищеский матч больше, при этом одержав 4 победы кряду. Сначала удалось разгромить «Вакер Инсбрук» 1:6. Затем была победа над «Левски» 0:1 и «Гонвед» 3:0. 29 июня команда провела еще один поединок с «Црвеной Звездой», одержав победу 0:1.

    В составе тоже есть проблемы. Пока что непонятно, попадет ли в заявку Далер Кузяев. На вынужденном отдыхе находится колумбиец Вильмар Барриос.

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    • «Зенит» уже 2 года не выступал в Суперкубке России. Последний раз трофей «синие» брали в 2016 году. А в 2015 году команда выиграла кубок, как раз переиграв «Локомотив» в серии пенальти.

    Прогноз

    Букмекеры не скрывают своей симпатии к «Зениту» — 3.10 против 2.50 соответственно. На проход дают 2.10 и 1.79.

    В прошлых двух официальных встречах питерский клуб оставался непобедимым (5:3 и 1:1). В этот раз, кажется, шансов действительно больше у «Зенита». Команда провела более убедительную предсезонку, обыграв пару непростых соперников. Также внушает доверие атакующая тройка «мешков» — Дриусси, Дзюба и Азмун.

    Мы прогнозируем, что «Зенит» возьмет Суперкубок России, пусть и не после 90 минут матча. Прогноз — проход второй за 1.79. 0

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    «Локомотив» — «Зенит». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Суперкубка России 6 июля 2019 года. Прогноз на «Локомотив» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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