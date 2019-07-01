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    Акинфеев назвал глупым поступок Смолова в серии пенальти с Хорватией

    ЦСКА Сборная России Футбол России Сборная Хорватии
    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил выступление на ЧМ-2018 и удар Федора Смолова в серии пенальти с Хорватией (1:1, 3:4 — по пенальти).

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    «Конечно, он не виноват. В плане элемента удара, может быть, где-то и виноват, как он исполнил. Но в жизни бывают разные ситуации: он не забил, я пропустил. Я это пережил после Кореи — когда тебя гнобят все, когда я на улицу не мог выйти.

    Это нормальная история. Здесь ты не должен показывать какую-то свою слабость. Нельзя дать себя размазать. Здесь, в этом элементе, может быть, он сделал какую-то глупость, неправильно сделал.

    Ну и что теперь повесить на Смолова? Ядерная боеголовка куда-то полетела от этого пенальти или еще что-то? Это жизнь, это футбол. Если ты совершаешь неправильные действия, футбол этого не прощает.

    Здесь вся команда... Он не бил пять пенальти хорватам — четыре забил, один не забил. В том моменте... Да, он извинился перед командой, извинился перед болельщиками.

    Думаю, что многие люди тоже это понимают. Понятно, что куча людей, которые называют хейтерами, начинают гнобить. Даже если забьешь — тебя гнобят. Если отобьешь пенальти — да ладно, че там, в него попали. Это нормальная история, это жизнь.

    Федя сделал мужской поступок: он извинился в раздевалке, он извинился перед страной. Он полностью осознал тот момент, в котором он поступил так глупо, не знаю, неправильно», — сказал Акинфеев в интервью каналу сборной России на YouTube. 0

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