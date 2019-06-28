«Севилья» готова заплатить за игрока «Аякса» 30 млн евро

заинтересована в услугах полузащитника, утверждает De Telegraaf.

Как сообщает источник, испанский клуб готов заплатить за 26-летнего игрока сборной Марокко требуемые 30 миллионов евро.

Футболист еще не соглашался на переход в «Севилью». Он примет решение о своем будущем после завершения выступлений за сборную Марокко на Кубке африканских наций.

Хаким выступает за «Аякс» с 2016 года. Ранее он защищал цвета «Твенте» и «Херенвена». Его контракт с амстердамцами рассчитан до 30 июня 2021 года.

В сезоне-2018/19 на его счету 49 матчей во всех турнирах за «Аякс», в которых он забил 21 гол и сделал 24 ассиста. 0