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    Бразилия по пенальти обыграла Парагвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

    Бразилия — Парагвай: счет матча 0:0, серия пенальти 4:3

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Бразилии Сборная Парагвая Календарь Кубка Америки-2019
    В первом четвертьфинальном матче Кубка Америки сборная Бразилии в серии пенальти обыграла Парагвай.

    Сборная Бразилии
    Сборная Бразилии

    Основное время матча завершилось без забитых мячей, при том, что с 58-й минуты матча парагвайцы играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Фабиан Бальбуэна.

    Регламент турнира не предусматривает дополнительного времени, поэтому команды сразу перешли к серии пенальти, в которой точнее были бразильцы — 4:3. Решающий удар нанес нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус.

    Таким образом бразильцы стали первыми полуфиналистами Кубка Америки-2019. В полуфинале они встретятся с победителем матча Аргентина — Венесуэла.

    Кубок Америки 1/4 финала
    Бразилия — Парагвай — 0:0 . Пенальти — 4:3
    Серия пенальти: Гомес — 0:0 (вратарь). Виллиан — 1:0. Альмирон — 1:1. Маркиньюс — 2:1. Вальдес — 2:2. Коутинью — 3:2. Р.Рохас — 3:3. Роберту Фирмину — 3:3 (мимо). Гонсалес — 3:3 (мимо). Габриэл Жезус — 4:3Бразилия: Алиссон, Дани Алвес (Лукас Пакета, 85), Тиагу Силва, Филипе Луис (Сандру, 46), Маркиньюс, Коутинью, Аллан (Виллиан, 71), Артур, Роберту Фирмину, Габриэл Жезус, ЭвертонПарагвай: Фернандес, Пирис, Гомес, Алонсо, Бальбуэна, Арсамендия (Вальдес, 61), Перес (Р.Рохас, 74), Ортис, Альмирон, Санчес (Эскобар, 78), ГонсалесПредупреждения: Арсамендия, 30. Пирис, 34. Алонсо, 37. Филипе Луис, 44. Роберту Фирмину, 47. Артур, 84Удаление: Бальбуэна, 58

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