Бразилия — Парагвай: счет матча 0:0, серия пенальти 4:3

В первом четвертьфинальном матче Кубка Америки сборнаяв серии пенальти обыграла

Основное время матча завершилось без забитых мячей, при том, что с 58-й минуты матча парагвайцы играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Фабиан Бальбуэна.

Регламент турнира не предусматривает дополнительного времени, поэтому команды сразу перешли к серии пенальти, в которой точнее были бразильцы — 4:3. Решающий удар нанес нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус.

Таким образом бразильцы стали первыми полуфиналистами Кубка Америки-2019. В полуфинале они встретятся с победителем матча Аргентина — Венесуэла.

Кубок Америки 1/4 финала Бразилия — Парагвай — 0:0 . Пенальти — 4:3 Серия пенальти: Гомес — 0:0 (вратарь). Виллиан — 1:0. Альмирон — 1:1. Маркиньюс — 2:1. Вальдес — 2:2. Коутинью — 3:2. Р.Рохас — 3:3. Роберту Фирмину — 3:3 (мимо). Гонсалес — 3:3 (мимо). Габриэл Жезус — 4:3Бразилия: Алиссон, Дани Алвес (Лукас Пакета, 85), Тиагу Силва, Филипе Луис (Сандру, 46), Маркиньюс, Коутинью, Аллан (Виллиан, 71), Артур, Роберту Фирмину, Габриэл Жезус, ЭвертонПарагвай: Фернандес, Пирис, Гомес, Алонсо, Бальбуэна, Арсамендия (Вальдес, 61), Перес (Р.Рохас, 74), Ортис, Альмирон, Санчес (Эскобар, 78), ГонсалесПредупреждения: Арсамендия, 30. Пирис, 34. Алонсо, 37. Филипе Луис, 44. Роберту Фирмину, 47. Артур, 84Удаление: Бальбуэна, 58

GABRIEL JESUS SCORES THE WINNING PENALTY!!!!

Massive relief for #Brazil, beating #Paraguay 4-3 on penalties to advance to the #CopaAmerica semifinals!#BRAxPAR 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/twIPqiWSiG — Joga Bonito (@Jasoninho10) 28 June 2019

0