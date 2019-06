Бразилия — Парагвай: счет матча 0:0, серия пенальти 4:3

В первом четвертьфинальном матче Кубка Америки сборнаяв серии пенальти обыграла

Основное время матча завершилось без забитых мячей, при том, что с 58-й минуты матча парагвайцы играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Фабиан Бальбуэна.

Регламент турнира не предусматривает дополнительного времени, поэтому команды сразу перешли к серии пенальти, в которой точнее были бразильцы — 4:3. Решающий удар нанес нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус.

Таким образом бразильцы стали первыми полуфиналистами Кубка Америки-2019. В полуфинале они встретятся с победителем матча Аргентина — Венесуэла.

GABRIEL JESUS SCORES THE WINNING PENALTY!!!!

Massive relief for #Brazil, beating #Paraguay 4-3 on penalties to advance to the #CopaAmerica semifinals!#BRAxPAR 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/twIPqiWSiG