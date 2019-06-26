Украинский арбитр будет судить матчи РПЛ

40-летнийвошел в список судей, которые допущены к обслуживанию матчей чемпионата России, сообщает «Спорт-Экспресс».

Такой список был временно утвержден исполнительным комитетом РФС — до следующего заседания исполкома, сообщает «Спорт-Экспресс».

Жабченко родился в Симферополе. Долгое время он обслуживал игры чемпионата Украины. Судья высокой квалификации. В 2013-м стал арбитром ФИФА. Последний матч в украинской Премьер-лиге судил весной 2017 года.

Затем на протяжении двух лет работал на играх соревнований, проходивших в Крыму.

У Жабченко российское гражданство. В свое время на Украине требовали, чтобы он от него отказался. 0