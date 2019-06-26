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    Украинский арбитр будет судить матчи РПЛ

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    40-летний Анатолий Жабченко вошел в список судей, которые допущены к обслуживанию матчей чемпионата России, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Анатолий Жабченко
    Анатолий Жабченко

    Такой список был временно утвержден исполнительным комитетом РФС — до следующего заседания исполкома, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Жабченко родился в Симферополе. Долгое время он обслуживал игры чемпионата Украины. Судья высокой квалификации. В 2013-м стал арбитром ФИФА. Последний матч в украинской Премьер-лиге судил весной 2017 года.

    Затем на протяжении двух лет работал на играх соревнований, проходивших в Крыму.

    У Жабченко российское гражданство. В свое время на Украине требовали, чтобы он от него отказался. 0

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