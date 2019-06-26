Украинский арбитр будет судить матчи РПЛ

Анатолий Жабченко
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Такой список был временно утвержден исполнительным комитетом РФС — до следующего заседания исполкома, сообщает «Спорт-Экспресс».
Жабченко родился в Симферополе. Долгое время он обслуживал игры чемпионата Украины. Судья высокой квалификации. В 2013-м стал арбитром ФИФА. Последний матч в украинской Премьер-лиге судил весной 2017 года.
Затем на протяжении двух лет работал на играх соревнований, проходивших в Крыму.
У Жабченко российское гражданство. В свое время на Украине требовали, чтобы он от него отказался. 0