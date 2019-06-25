«Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями, информирует El Desmarque.

По информации издания, Яспер Силлессен перейдет в состав «летучих мышей». Он уже прибыл в расположение нового клуба для прохождения медицинского обследования.

В то же время Нето продолжит карьеру в каталонском клубе.

Ожидается, что клубы договорились об обмене один в один, без доплат с какой-либо стороны.

Силлессен перешел в «Барселону» в 2016 году из «Аякса». В прошлом сезоне он провел за каталонский клуб лишь 11 встреч во всех турнирах, причем 7 из них были в Кубке Испании.

Нето выступает за «Валенсию» с 2017 года, до этого он играл в «Ювентусе» и «Фиорентине». 0