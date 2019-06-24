«Бетис» планирует усилиться нападающим «Ливерпуля»

Испанскийпланирует осуществить трансфер нападающего, сообщает Goal.

Контракт 24-летнего бельгийца с мерсисайдцами истекает летом 2020 года, а так как он является в «Ливерпуле» игроком запаса, то это может подтолкнуть игрока к смене клубной прописки.

Севильский клуб считает, что ему хватить 10 миллионов фунтов для этой покупки, учитывая истекающий контракт футболиста. Проблемой для испанцев может стать зарплата бельгийца, который зарабатывает в составе «красных» около 45 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2018/19 Ориги в 22 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. 0