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    «Бетис» планирует усилиться нападающим «Ливерпуля»

    Трансферы Футбол Англии Ливерпуль Футбол Испании Бетис
    Испанский «Бетис» планирует осуществить трансфер нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги, сообщает Goal.

    Дивок Ориги
    Дивок Ориги

    Контракт 24-летнего бельгийца с мерсисайдцами истекает летом 2020 года, а так как он является в «Ливерпуле» игроком запаса, то это может подтолкнуть игрока к смене клубной прописки.

    Севильский клуб считает, что ему хватить 10 миллионов фунтов для этой покупки, учитывая истекающий контракт футболиста. Проблемой для испанцев может стать зарплата бельгийца, который зарабатывает в составе «красных» около 45 тысяч фунтов в неделю.

    В сезоне-2018/19 Ориги в 22 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. 0

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