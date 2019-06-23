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    Газизов пообещал исполнять решения главы Башкортостана по стадиону

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова врио главы Башкортостана Радия Хабирова.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    Харибов заявил, что в Уфе не будет нового стадиона, поскольку средства на его строительство направят на другие нужды.

    «Глава решает, а мы будет исполнять. Придет время, построим стадион. Значит, оно еще не пришло. Как я могу реагировать? Руководство больше знает о финансовом положении Республики.

    Наша задача работать и развивать футбол в Башкортостане, что мы и делаем. Футболом мальчишки стали заниматься больше. Готовятся кадры, в том числе тренерские.

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    • Время может прийти даже быстрее, чем мы думаем. Никаких глобальных вещей не произошло», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс». 0

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