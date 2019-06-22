«Барселона» отказалась от трансфера де Лигта

«Барселона» приняла решение отказаться от трансфера защитника, информирует Marca.

«Сине-гранатовые» отказались от голландца, поскольку затраты за его переход превысили бы 200 миллионов евро.

Сам де Лигт хотел зарабатывать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов. За трансфер пришлось бы заплатить 75 миллионов. Кроме того, агент игрока Мино Райола хотел получить 20 процентов от суммы сделки.

Каталонский клуб теперь сосредоточится на подписании форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Diario Sport.

Впрочем, трансферы Неймара и Гризманна в сумме превысят 220 миллионов евро, так что «Барселоне» придется кого-то продать. 0