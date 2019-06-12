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    Германия обыграла Испанию в матче женского ЧМ-2019

    Сборная Германии Футбол Германии Сборная Испании Футбол Испании
    Женская сборная Германии одержала победу над командой Испании (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в группе B.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч в этой встрече на 42-й минуте забила нападающая ПСЖ Сара Дебриц.

    В заключительном туре Германия встретится со сборной ЮАР, а команда Испании сыграет с Китаем.

    Ранее в матче группы А сборная Нигерии обыграла команду Кореи со счетом 2:0.

    Мяч в свои ворота на 29-й минуте отправила защитница сборной Кореи Ким До-Ен. На 75-й минуте гол забила нападающая «Барселоны» Асисат Ошоала.

    В заключительном туре Нигерия встретится со сборной Франции, а команда Кореи сыграет с Норвегией.

    Напомним, чемпионат мира среди женщин проходит во Франции с 7 июня по 7 июля 2019 года. 0

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