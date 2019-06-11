Фонсека — главный тренер «Ромы»

назначен на пост нового главного тренера, сообщает официальный сайт римского клуба.

С 46-летним специалистом подписан двухлетний контракт с возможностью пролонгации на еще один сезон.

«Я очень рад получить этот пост. Благодарю клуб за предоставленную возможность проявить себя. Я полон энтузиазма и мотивирован теми вызовами, которые получу. Верю, что мы сможем создать что-то особенное», — заявил Фонсека.

На этом посту португалец сменил Клаудио Раньери, который руководил командой после увольнения Эусебио Ди Франческо.

Фонсека возглавлял «Шахтер» с 2016 года. Он трижды выигрывал с «горняками» чемпионат Украины, трижды становился обладателем Кубка Украины и завоевал Суперкубок Украины в 2017 году. 0