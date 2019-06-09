ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль Надаль«Ролан Гаррос». Надаль в 12-й раз в карьере выиграл турнир
  • 21:02
    • Португалия и Голландия назвали стартовые составы на финал Лиги наций
  • 19:54
    • Чалову рановато уезжать в Европу, считает Гончаренко
  • 19:22
    • Надаль победил Тима и в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
  • 18:45
    • Англия по пенальти одолела Швейцарию в матче за третье место Лиги наций
  • 16:50
    • «Барселона» может выставить Дембеле на трансфер
    Все новости спорта

    «Зенит-2» может остаться в ФНЛ

    Зенит-2 ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ
    Петербургский «Зенит-2» может избежать вылета из первенства ФНЛ, несмотря на то, что занял последнее место по итогам сезона.

    «Зенит-2»
    «Зенит-2»

    Продолжается расследование относительно матча ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1). Ранее матч был признан договорным. Пять фигурантов дела получили суммарно 11 лет дисквалификации.

    Теперь «Чайка», выигравшая зону «Юг» ПФЛ, может потерять место в ФНЛ, утверждает «Матч ТВ».

    Ставший вторым «Урожай» не получил лицензию РФС. Место «Чайки» должна занять занявшая 18-е место «Сибирь», но летом 2019 куб может прекратить свое существование.

    Таким образом, наиболее вероятным участником ФНЛ-2019/20 будет «Зенит-2», не имеющий никаких проблем. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Девять голов «карлику». Жажда рекорда затмила Черчесову турнирную стратегию
  • 02:01
    •
  • Прогноз
  • Украина — Люксембург
  • 2.10
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы одержат очередную победу в преддверии Кубка Америки
  • Бразилия — Гондурас. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Выиграет ли «Сент-Луис» Кубок Стэнли в шестом матче серии с «Бостоном»?
  • «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Украина не допустит недооценки Люксембурга
  • Украина — Люксембург. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт Футбол Эпоха возрождения. Сборную Нидерландов ждет большое будущееСборная Нидерландов преобразилась и может завоевать свой второй трофей в истории Вчера в 16:590
  • 15:09
    • «Пари Сен-Жермен» предложил Неймару новый контракт
  • 11:48
    • Хавбек ЦСКА может перебраться за океан
  • 22:44
    • «Зенит-2» может остаться в ФНЛ
    Маркета Вондроушова и Эшли Барти Теннис «Ролан Гаррос». Барти выиграла женский турнир, Тим выбил ДжоковичаОбзор очередного игрового дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 19:230
  • Экспресс дня

  • Кто выиграет дебютную Лигу наций?
  • 5.63
    •
  • 22:36
    • Тим: Горжусь, что дал себе уже два шанса выиграть турнир «Большого шлема»
  • 22:23
    • Саутгейт: Мы не успокоимся, пока не достигнем того, чего хотим
  • 21:58
    • Российские баскетболистки обыграли итальянок
    Азар призван вернуть «Реалу» утраченное качество в атаке Футбол Азар: «Реал» купил самого ценного форварда АПЛРеакция прессы на переход бельгийца Вчера в 04:000
  • 21:49
    • Гончаренко: Почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА
  • 21:29
    • Хохлов объяснил сильные качества новичка «Динамо»
  • 21:13
    • Английские футболистки обыграли Шотландию в матче ЧМ-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие