«Зенит-2» может остаться в ФНЛ

Петербургскийможет избежать вылета из первенства ФНЛ, несмотря на то, что занял последнее место по итогам сезона.

Продолжается расследование относительно матча ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1). Ранее матч был признан договорным. Пять фигурантов дела получили суммарно 11 лет дисквалификации.

Теперь «Чайка», выигравшая зону «Юг» ПФЛ, может потерять место в ФНЛ, утверждает «Матч ТВ».

Ставший вторым «Урожай» не получил лицензию РФС. Место «Чайки» должна занять занявшая 18-е место «Сибирь», но летом 2019 куб может прекратить свое существование.

Таким образом, наиболее вероятным участником ФНЛ-2019/20 будет «Зенит-2», не имеющий никаких проблем. 0