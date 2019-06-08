«Порту» может быть исключен из элитного дивизиона чемпионата Португалии

просит возбудить дисциплинарное расследование в отношенииза разглашение частной и конфиденциальной информации, сообщает A Bola.

Дисциплинарные правила португальской федерации футбола предусматривают серьезные санкции за такое. В статье 57 регламента даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.

Ранее центральный гражданский суд Порту частично удовлетворил иск против «Порту» за раскрытие переписки директором по коммуникациям клуба. На «драконов» наложен штраф в размере около двух миллионов евро в качестве компенсации за публикацию информации из электронных писем два года назад. Хотя «Бенфика» требовала 17 миллионов евро. 0