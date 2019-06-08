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    «Порту» может быть исключен из элитного дивизиона чемпионата Португалии

    Порту Португалия Бенфика
    «Бенфика» просит возбудить дисциплинарное расследование в отношении «Порту» за разглашение частной и конфиденциальной информации, сообщает A Bola.

    «Порту» уже был наказан штрафом
    «Порту» уже был наказан штрафом

    Дисциплинарные правила португальской федерации футбола предусматривают серьезные санкции за такое. В статье 57 регламента даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.

    Ранее центральный гражданский суд Порту частично удовлетворил иск против «Порту» за раскрытие переписки директором по коммуникациям клуба. На «драконов» наложен штраф в размере около двух миллионов евро в качестве компенсации за публикацию информации из электронных писем два года назад. Хотя «Бенфика» требовала 17 миллионов евро. 0

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