Дубль Пукки принес Финляндии победу над Боснией в отборе Евро-2020

одержала домашнюю победу над(2:0) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе J.

Дублем в составе победителей отметился нападающий Теему Пукки, поразивший ворота соперника на 56-й и 68-й минутах.

В параллельной встрече группы команда Армении на своем поле разгромила команду Лихтенштейна — 3:0.

Голами отметились Геворг Казарян (2-я минута), Александр Карапетян (18) и Тигран Барсегян (90+1).

Финляндия с 6 очками поднялась на второе место в группе J, которую возглавляет Италия с 6 очками и игрой в запасе. Босния с 4 очками на 4-м месте, Армения с 3 очками — 5-я. Лихтенштейн замыкает таблицу — 0 баллов. 0