ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркета Вондроушова и Эшли Барти«Ролан Гаррос». Барти выиграла женский турнир, Тим выбил Джоковича
  • 20:54
    • Россия забила 9 мячей Сан-Марино, Дзюба оформил покер
  • 18:53
    • Барти стала победительницей Ролан Гаррос
  • 18:42
    • СМИ: Сарри возглавит «Ювентус» 10 июня
  • 18:29
    • Отбор на Евро-2020: Хорватия обыграла Уэльс, Исландия одолела Албанию
  • 17:42
    • Тим обыграл Джоковича в полуфинале Ролан Гаррос
    Все новости спорта

    Дубль Пукки принес Финляндии победу над Боснией в отборе Евро-2020

    Евро-2020 Сборная Боснии и Герцеговины
    Сборная Финляндии одержала домашнюю победу над командой Боснии и Герцеговины (2:0) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе J.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Дублем в составе победителей отметился нападающий Теему Пукки, поразивший ворота соперника на 56-й и 68-й минутах.

    В параллельной встрече группы команда Армении на своем поле разгромила команду Лихтенштейна — 3:0.

    Голами отметились Геворг Казарян (2-я минута), Александр Карапетян (18) и Тигран Барсегян (90+1).

    Финляндия с 6 очками поднялась на второе место в группе J, которую возглавляет Италия с 6 очками и игрой в запасе. Босния с 4 очками на 4-м месте, Армения с 3 очками — 5-я. Лихтенштейн замыкает таблицу — 0 баллов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • 18 вместо 16. Клубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверху
  • Вчера в 20:04
    •
  • Прогноз
  • Турция — Франция
  • 2.12
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли в полуфинале ЧМ U20 представитель Азии?
  • Южная Корея U20 — Сенегал U20. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Франция обязательно забьет, а Турция должна ответить
  • Турция — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Поднимется ли Германия на второе место в группе?
  • Белоруссия — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Федор Смолов Футбол 18 вместо 16. Клубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверхуРеакция спортивных СМИ на принятое РПЛ решение по расширению лиги с 16 до 18 команд Вчера в 20:040
  • 18:14
    • Тихонов отклонил три предложения от зарубежных клубов
  • 17:15
    • Мостовой: Россия забьет Сан-Марино минимум пять мячей
  • 13:32
    • Буффон хочет продолжить карьеру в Италии
    Хамес Родригес Футбол Будущее Хамеса Родригеса. Мечта, реальность и АПЛ для звездного колумбийцаКолумбиец Хамес Родригес этим летом будет принимать важнейшее решение относительно своей карьеры Вчера в 15:020
  • Экспресс дня

  • Матч-тренировка для сборной России, сложный выезд французов
  • 4.11
    •
  • 21:45
    • Сборная Эквадора обыграла США и вышла в полуфинал молодежного ЧМ-2019
  • 21:22
    • Венгрия победила Азербайджан, Эстония уступила Северной Ирландии
  • 21:13
    • Дубль Пукки принес Финляндии победу над Боснией в отборе Евро-2020
    Маттейс де Лигт Футбол Ошибки определили результат. Де Лигт реабилитировался и вывел Нидерланды в финалГолландская команда в овертайме дожала сборную Англии Вчера в 12:110
  • 11:46
    • СМИ: «Реал» включит Бэйла в сделку по Погба
  • 11:25
    • Россия сыграет с Сан-Марино в красной форме
  • 11:11
    • FIFA 20 выйдет в сентябре
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие