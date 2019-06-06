НИУ ВШЭ принял участие в разработке календаря РПЛ

Российская Премьер-лига договорилась с Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) о сотрудничестве при подготовке календаря Лиги на сезон 2019/2020, сообщает официальный сайт турнира.

Для составления расписания матчей РПЛ на будущий сезон Лаборатория исследований спорта ВШЭ разработала специальный алгоритм, учитывающий множество требований к календарю. Это участие клубов в еврокубковых турнирах, занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах России, пожелания вещателя, а также органов, обеспечивающих порядок. Кроме того, важнейшим параметром является сбалансированность календаря со спортивной точки зрения.

«Спортивный календарь — это основа нашего продукта. Он должен учитывать интересы не только команд и спортсменов, но и болельщиков, Основного вещателя, спонсоров. Поэтому мы приняли решение изменить сам подход к его составлению, чтобы получить большую вариативность и возможность учитывать разные интересы.

Мы обратились к научному сообществу, поскольку реализовать эти задачи с учетом массы ограничений можно только при помощи математического алгоритма подбора вариантов. Очень рады, что именно российский университет — ВШЭ — подготовил решение, которое отвечает нашим задачам», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.

Проект календаря был согласован на заседании Общего собрания Премьер-лиги 6 июня и вынесен на утверждение Исполкома РФС. Презентация календаря состоится на телеканале «Матч ТВ» 6 июня в 23:40. 0