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    НИУ ВШЭ принял участие в разработке календаря РПЛ

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    Российская Премьер-лига договорилась с Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) о сотрудничестве при подготовке календаря Лиги на сезон 2019/2020, сообщает официальный сайт турнира.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    Для составления расписания матчей РПЛ на будущий сезон Лаборатория исследований спорта ВШЭ разработала специальный алгоритм, учитывающий множество требований к календарю. Это участие клубов в еврокубковых турнирах, занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах России, пожелания вещателя, а также органов, обеспечивающих порядок. Кроме того, важнейшим параметром является сбалансированность календаря со спортивной точки зрения.

    «Спортивный календарь — это основа нашего продукта. Он должен учитывать интересы не только команд и спортсменов, но и болельщиков, Основного вещателя, спонсоров. Поэтому мы приняли решение изменить сам подход к его составлению, чтобы получить большую вариативность и возможность учитывать разные интересы.

    Мы обратились к научному сообществу, поскольку реализовать эти задачи с учетом массы ограничений можно только при помощи математического алгоритма подбора вариантов. Очень рады, что именно российский университет — ВШЭ — подготовил решение, которое отвечает нашим задачам», — сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.

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    • Проект календаря был согласован на заседании Общего собрания Премьер-лиги 6 июня и вынесен на утверждение Исполкома РФС. Презентация календаря состоится на телеканале «Матч ТВ» 6 июня в 23:40. 0

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