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    Прядкин заявил о желании расширить РПЛ до 18-20 клубов

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    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал идею о расширении лиги до 18 команд.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    «В рамках Премьер-лиги создана рабочая группа, которая в течение двух недель обсудит все нюансы, взвесит все минусы и плюсы. Большинство клубов выступили за. Даже те, кто воздержался или высказал сомнение, сказали, что нашей большой стране все же нужно расширение — 18, 20 клубов.

    Но для этого нужна стабильная материальная база, академии. Поэтому сейчас мы не говорили о том, что будет расширение и мы к этому идем. Рабочая группа рассмотрит все механизмы, после чего все предложения будут направлены в комитет профессионального футбола.

    В конце месяца я должен доложить решение РПЛ в РФС, после чего Александр Дюков, наверное, вынесет это на исполком. Помимо финансов задавались вопросы по календарю: как, когда, где играть. Ужмемся, найдем места. Вы знаете, что сезон на сезон не попадает — в год чемпионатов мира и Европы нужно заканчивать или начинать раньше. Эти нюансы отработает рабочая группа.

    Вы знаете, что в ходе чемпионата нельзя менять регламент. Мы предусмотрели такую сносочку, что, в случае принятия решения о расширении до 18 команд, мы предусмотрели, как будет происходить обмен между РПЛ и ФНЛ. Вариантов было несколько, большинство приняли тот, при котором 15-е и 16-е места будут играть в стыковых матчах с третьим и четвертым местом ФНЛ. Но решение за исполкомом. Может быть, одна вылетит напрямую, а вторая команда играть стык — такое тоже возможно.

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