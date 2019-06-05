Неймар может не сыграть на Кубке Америки

Нападающийи сборной Бразилииможет пропустить стартующий 14-го июняиз-за обвинений в изнасиловании девушки.

В Конфедерации футбола Бразилии не исключили, что игрок из-за ситуации вокруг него откажется выступать за национальную команду.

«Думаю, Неймар может попросить нас не выступать на турнире. Он не готов психологически выходить на поле и общаться с журналистами», — цитирует AS Франциско Новелитто, вице-президента Конфедерации футбола Бразилии.

Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал ее в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Игроку может грозить тюремный срок до пяти лет. 0