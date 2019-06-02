«Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА-2019 встретятся английские клубы

Напомним, «Челси» примет участие в матче как победитель Лиги Европы — лондонский клуб выиграл трофей, обыграв в финале турнира «Арсенал» (4:1).

«Ливерпуль» получил право сыграть в Суперкубке после победы над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов (2:0).

Матч за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа на «Водафон-Арене» в Стамбуле.

«Ливерпуль» ранее пять раз боролся за трофей и трижды стал его обладателем. «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА один раз и дважды потерпел поражения в матче за трофей. 0