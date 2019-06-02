«Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА
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Напомним, «Челси» примет участие в матче как победитель Лиги Европы — лондонский клуб выиграл трофей, обыграв в финале турнира «Арсенал» (4:1).
«Ливерпуль» получил право сыграть в Суперкубке после победы над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов (2:0).
Матч за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа на «Водафон-Арене» в Стамбуле.
«Ливерпуль» ранее пять раз боролся за трофей и трижды стал его обладателем. «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА один раз и дважды потерпел поражения в матче за трофей. 0