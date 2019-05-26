РПЛ. «Локо» обыграл «Уфу» и финишировал вторым, «Краснодар» стал третьим, ЦСКА обошел «Спартак»

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    В РПЛ состоялись матчи 30-го тура, по итогам которых стало известно итоговое положение команд в турнирной таблице чемпионата России.
    По итогам чемпионата «Зенит» и «Локомотив» напрямую вышли в групповой этап ЛЧ, а «Краснодар» сыграет в квалификации Лиги чемпионов. ЦСКА пробился в групповой этап Лиги Европы, а «Спартак» и «Арсенал» — в квалификацию.

    Вылетели из РПЛ «Анжи» и «Енисей», а «Крылья Советов» и «Уфа» сыграют в стыковых матчах.

    ЦСКА — «Крылья Советов» — 6:0

    В рамках 30-го тура РПЛ ЦСКА принимал «Крылья Советов». Хозяева одержали разгромную победу со счетом 6:0.

    Дублем у победителей отметился Федор Чалов, еще по голу забили Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков.

    «Армейцы» набрали 51 очко, обошли «Спартак» и финишировали в чемпионате России на четвертом месте. Таким образом, ЦСКА получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

    «Крылья Советов» (28 очков) заняли тринадцатое место и сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

    РПЛ. 30-й тур
    ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 6:0 (1:0)
    Голы: Чалов, 4 (1:0). Магнуссон, 48 (2:0). Бийол, 52 (3:0). Сигурдссон, 56 (4:0). Чалов, 73 (5:0). Обляков, 80 (6:0)ЦСКА: Акинфеев, Бекао (Васин, 53), Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Обляков, Бийол (Нисимура, 58), Ахметов (Бистрович, 79), Щенников, Чалов, Сигурдссон«Крылья Советов»: Конюхов, Яковлев, Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Ткачук, Зотов, Тимофеев, Рабиу (Киселев, 63), Антон (Зиньковский, 69), Шейдаев

    «Зенит» — «Енисей» — 4:1

    Чемпион России «Зенит» в заключительном туре РПЛ принимал уже вылетевший «Енисей» и одержал крупную победу — 4:1.

    Дубль у победителей оформил Себастьян Дриусси, еще по одному голу забили нападающий Сердар Азмун? и хавбек Александр Ерохин. Красноярцы отличились усилиями Дмитрия Торбинского.

    Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство. По итогам турнира питерцы набрали 64 очка, опередив ближайших преследователей на 8 очков.

    «Енисей» (20 очков) занял последнее место и покинул РПЛ.

    РПЛ. 30-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 4:1 (1:0)
    Голы: Азмун, 26 — с пенальти (1:0). Дриусси, 57 (2:0). Ерохин, 60 (3:0). Дриусси, 71 (4:0). Торбинский, 84 (4:1)«Зенит»: Лунев, Анюков (Маммана, 79), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Мак (Смольников, 46), Дзюба, Азмун, Дриусси, А.Заболотный (Нету, 87)«Енисей»: Юрченко (Едапин, 76), Ятченко, Рожков, Гаджибеков, Грицаенко, Сарр, Торбинский, Семакин, Хубулов (Савичев, 65), Комков, Кутьин (Костюков, 82)«Предупреждения»: Кутьин, 25. Ерохин, 50. Хубулов, 65

    «Краснодар» — «Рубин» — 1:0

    «Краснодар» обыграл «Рубин» в заключительном матче 30-го тура РПЛ. Хозяева поля одержали минимальную победу со счетом 1:0.

    Единственный мяч был забит на 59-й минуте — отличился Виктор Классон.

    По итогам чемпионата России «Краснодар» набрал 56 очков и завоевал бронзовые награды.

    Что касается «Рубина», то казанцы набрали 36 очков и финишировал на одиннадцатом месте в турнирной таблице РПЛ.

    РПЛ. 30-й тур
    «Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 1:0 (0:0)
    Гол: Классон, 59«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий (Скопинцев, 57), Газинский, Каборе (Олссон, 68), Перейра (Уткин, 77), Вандерсон Масиэл, Ари, Классон«Рубин»: Бабурин, Устинов, Сорокин, Уремович, Камболов (Сагитов, 30), Степанов, Башкиров, Иг.Коновалов, Подберезкин (Пантелеев, 65), Полоз, БайрамянПредупреждения: Байрамян, 40. Степанов, 45+2. Газинский, 57. Ари, 67. Уремович, 85

    «Локомотив» — «Уфа» — 1:0

    «Локомотив» завершил чемпионат России 2018-2019 победой над «Уфой», которая позволила команде Юрия Семина сохранить второе место в турнирной таблице.

    Автором единственного гола стал Мануэл Фернандеш, который на 39-й минуте отличился прямым ударом со штрафного.

    На 51-й минуте Фернандеш мог сделать дубль, но не реализовал пенальти.

    «Локомотив» набрал 56 очков, сохранил второе место в таблице РПЛ, стал серебряным призером и завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

    У «Уфы» осталось 26 очков и четырнадцатое место, команду ждут стыковые матчи за право остаться в РПЛ.

    РПЛ. 30-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Уфа» — 1:0 (1:0)
    Гол: Фернандеш, 39Нереализованный пенальти: Фернандеш, 51 (вратарь)«Локомотив»: Гильерме, Идову, Чорлука, Кверквелия (Тарасов, 17. Кварацхелия, 29), Лысов, Жемалетдинов, Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Фернандеш, Смолов (Магкеев, 90+1)«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Сухов, Карп (Тилль, 62), Салатич, Круговой (Алиев, 58), Кротов, Пауревич, Бизяк (Игбун, 58)Предупреждения: Идову, 54. Игбун, 77

    «Оренбург» — «Спартак» — 2:0

    Московский «Спартак» не сумел сохранить четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре «красно-белые» проиграли «Оренбургу».

    Голами в составе победителей отметились полузащитники Рикарду Алвеш и Артем Кулишев.

    Таким образом, «Спартак» упустил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы и сыграет в квалификации. «Красно-белые» завершили чемпионат, набрав 49 очков и на пятой позиции.

    «Оренбург» (43 очка) финишировал на седьмой строчке.

    РПЛ. 30-й тур
    «Оренбург» — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0)
    Голы: Рикарду Алвеш, 8 (1:0). Кулишев, 90+4 (2:0)«Оренбург»: Довбня, Малых, Шахов, Сиваков, С.Козлов (Афонин, 57), Терехов, Мишкич, Попович, Рикарду Алвеш (Кулишев, 68), Деспотович (Андреев, 90+5), Сутормин«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев (Мелкадзе, 57), Умяров (Игнатов, 69), Зобнин, Мельгарехо, Зе Луиш, Ташаев (Глушенков, 61)Предупреждения: Попович, 11. Деспотович, 12. Гулиев, 27. Малых, 77. Мельгарехо, 77. Довбня, 90. Кулишев, 90+5

    «Ахмат» — «Ростов» — 1:0

    «Ахмат» в последнем матче сезона выиграл у «Ростова». Единственный гол на 38-й минуте встречи провел Аблай Мбенг.

    Грозненцы набрали 42 очка и завершили чемпионат на восьмом месте. У ростовчан — 41 очков по итогам чемпионата и девятое место в таблице.

    РПЛ. 30-й тур
    «Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (1:0)
    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов (Гащенков, 46), Нижич, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец, Бериша (Роши, 77), Исмаэл (Садулаев, 89), Мбенг«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Логашов (Калачев, 65), Чернов, Плиев (Новосельцев, 82), Хаджикадунич, Гацкан, Ионов, Глебов, Шомуродов, Зайнутдинов (Попов, 65)Предупреждения: Сигурдссон, 8. Семенов, 19. Ионов, 44. Плиев, 48. Глебов, 52. Калачев, 78. Гацкан, 83

    «Динамо» — «Арсенал» — 3:3

    «Динамо» и «Арсенал» в первом матче на реконструированном стадионе московского клуба сыграли вничью.

    Дублем в составе «Динамо» отметился Кирилл Панченко.

    По итогам РПЛ «Арсенал» занял шестое место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. У «канониров» — 46 очков.

    У «Динамо» — 33 очка и итоговая двенадцатая позиция.

    РПЛ. 30-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 3:3 (2:1)
    Голы: Кардозу, 2 (1:0). Марков, 16 — в свои ворота (1:1). Панченко, 29 (2:1). Мирзов, 52 — с пенальти (2:2). Панченко, 60 (3:2). Горбатенко, 84 (3:3)«Динамо»: Шунин, Козлов, Евгеньев, Шуньич (Рыков, 70), Морозов, Кардозу, Юсупов, Тетте (Москвичев, 78), Панченко, Жоаузинью, Луценко (Марков, 16)«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Володько (Альварес, 46), Костадинов, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Кангва (Лесовой, 81), МирзовПредупреждения: Юсупов, 16. Тетте, 31. Морозов, 45. Костадинов, 47. Комбаров, 48. Мирзов, 63

    «Анжи» — «Урал» — 0:2

    «Анжи» в 30-м туре РПЛ уступил «Уралу».

    В составе победителей отличились форвард Павел Погребняк и защитник Сергей Брызгалов.

    «Анжи» занял предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Урал» (38 очков) расположился на десятой строчке.

    «Анжи» установил антирекорд РПЛ по забитым мячам. 13 голов — это худший результат в истории турнира.

    РПЛ. 30-й тур
    «Анжи» (Махачкала) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:2 (0:0)
    Голы: Погребняк, 56 (0:1). Брызгалов, 59 (0:2)«Анжи»: Дюпин, Белов, Калошин, Саидов, Чистяков, Ондуа, Закиров, Ахъядов (Магомедов, 67), Долгов (Понсе, 75), Иванченко, Агаларов (Кацаев, 80)«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Ароян, Кулаков, Емельянов, Араторе (Данцев, 90), Бумаль (Фидлер, 73), Ильин, Погребняк, Панюков (Катрич, 46)Предупреждения: Бумаль, 16. Магомедов, 78
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