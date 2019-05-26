РПЛ: итоги чемпионата, кто сыграет в еврокубках, кто встретится в стыковых матчах

По итогам 30-го тура РПЛ стало известно итоговое положение команд в турнирной таблице чемпионата России.

«Зенит» досрочно стал чемпионом, «Локомотив» сохранил второе место, а «Краснодар» завоевал бронзовые медали.

«Зенит» и «Локо» напрямую вышли в групповой этап ЛЧ, а «Краснодар» сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

ЦСКА, который занял четвертое место, пробился в групповой этап Лиги Европы, а «Спартак» и «Арсенал» — в квалификацию.

Вылетели из РПЛ «Анжи» и «Енисей», а «Крылья Советов» и «Уфа» сыграют в стыковых матчах.

Соперником «Крыльев» будет «Нижний Новгород», а «Уфа» встретится с «Томью».

Первые переходные матчи состоятся 30 мая, ответные — 2 июня.

Лучшим бомбардиром РПЛ стал Федор Чалов, который забил 15 голов. 0