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    РПЛ: итоги чемпионата, кто сыграет в еврокубках, кто встретится в стыковых матчах

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    По итогам 30-го тура РПЛ стало известно итоговое положение команд в турнирной таблице чемпионата России.

    «Зенит» — чемпион России
    «Зенит» — чемпион России

    «Зенит» досрочно стал чемпионом, «Локомотив» сохранил второе место, а «Краснодар» завоевал бронзовые медали.

    «Зенит» и «Локо» напрямую вышли в групповой этап ЛЧ, а «Краснодар» сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

    ЦСКА, который занял четвертое место, пробился в групповой этап Лиги Европы, а «Спартак» и «Арсенал» — в квалификацию.

    Вылетели из РПЛ «Анжи» и «Енисей», а «Крылья Советов» и «Уфа» сыграют в стыковых матчах.

    Соперником «Крыльев» будет «Нижний Новгород», а «Уфа» встретится с «Томью».

    Первые переходные матчи состоятся 30 мая, ответные — 2 июня.

    Лучшим бомбардиром РПЛ стал Федор Чалов, который забил 15 голов. 0

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