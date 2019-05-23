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    Кирай объявил о завершении карьеры

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    Бывший вратарь сборной Венгрии Габор Кирай объявил о завершении карьеры в возрасте 43 лет, сообщает L'Equipe.

    Габор Кирай
    Габор Кирай

    Легендарный голкипер, который запомнился зрителям во многом благодаря своим штанам, в последнее время выступал за венгерский «Халадаш», с которым у него этим летом истекает контракт.

    Ранее он также играл за «Герту», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Астон Виллу», «Бернли», «Байер», «Мюнхен-1860» и «Фулхэм».

    За сборную Венгрии Кирай сыграл 108 матчей и пропустил 130 мячей. На чемпионате Европы 2016 года во Франции он стал самым возрастным игроком в истории, принимавшим участие в матче турнира. 0

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