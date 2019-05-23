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    ФИФА отказался от идеи увеличить число участников ЧМ-2022

    ФИФА Чемпионат мира по футболу-2022
    Международная федерация футбола (ФИФА) после изучения вопроса отказалась от увеличения числа сборных в финальной части чемпионата мира в Катаре.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино

    «ФИФА и Катар еще раз изучили возможность проведения на чемпионате мира 2022 года турнира из 48 команд, в частности, снизив некоторые ключевые требования ФИФА.

    Совместный анализ в этом отношении показал, что из-за текущей стадии подготовки и необходимости детальной оценки потенциального материально-технического воздействия на принимающую страну потребуется больше времени.

    Поэтому было принято решение не продолжать развитие этого варианта. Чемпионат мира по футболу в Катаре останется таким, как планировалось первоначально, с участием 32 команд», — говорится в сообщении пресс-службы организации, опубликованном на официальном сайте ФИФА.

    Напомним, что в январе 2017 года Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с 2026 года.

    Предполагалось, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит — 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии — 8,5, КОНМЕБОЛ — 6,5, КОНКАКАФ — 6,5, Океании — одна команда.

    Позже президент ФИФА Джанни Инфантино выразил желание увеличить число участников чемпионатов мира до 48 команд на турнире, который должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. 0

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