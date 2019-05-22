Тульский «Арсенал» сыграет в Лиге Европы

Благодаря победенад(1:0) в финале Кубка России тульскийзавоевал путевку в Лигу Европы в следующем сезоне.

«Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: "Арсенал" — в Лиге Европы! 6-е место оружейников в РПЛ и победа "Локомотива" в Кубке России дали нам путевку в еврокубки.

Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых! Лига Европы, встречай "Арсенал"!», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Команды России в еврокубках-2019/2020

Чемпион («Зенит») и вторая команда РПЛ-2018/19 («Локомотив» или «Краснодар») — групповой турнир Лиги чемпионов

Третья команда РПЛ-2018/19 («Краснодар» или «Локомотив») — отборочный турнир Лиги чемпионов (с 3-го раунда)

Четвертая команда РПЛ-2018/19 («Спартак» или ЦСКА) — групповой турнир Лиги Европы

Пятая команда РПЛ-2018/19 (ЦСКА или «Спартак») — отборочный турнир Лиги Европы (с 3-го раунда)

Шестая команда РПЛ-2018/19 («Арсенал») — отборочный турнир Лиги Европы (со 2-го раунда) 0