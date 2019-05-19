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    «Сочи» и «Шинник» победителя не определили

    «Сочи» — «Шинник»: счет матча 0:0

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    «Сочи» сыграл вничью с «Шинником» в домашнем матче 37-го тура первенства ФНЛ.

    Футболисты «Сочи»
    Футболисты «Сочи»

    Встреча, которая прошла на арене «Фишт», завершилась со счетом 0:0.

    В турнирной таблице ФНЛ «Сочи», обеспечивший себе выход в РПЛ, остался на втором месте (68 очков).

    «Шинник» идет седьмым (57 очков), но сохраняет шансы попасть в стыковые матчи, поскольку за тур до завершения первенства отстает от четвертой строчки на два балла.

    Другие результаты:

    «Луч» — «Факел» — 1:0
    «СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород» — 1:0
    «Томь» — «Спартак-2» — 2:1
    «Сибирь» — «Авангард» — 1:0
    «Тюмень» — «Зенит-2» — 1:2
    «Мордовия» — «Балтика» — 1:0
    «Тамбов» — «Ротор» — 1:0
    «Чертаново» - «Химки» — 2:1 0

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