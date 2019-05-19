«Сочи» — «Шинник»: счет матча 0:0

сыграл вничью св домашнем матче 37-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла на арене «Фишт», завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице ФНЛ «Сочи», обеспечивший себе выход в РПЛ, остался на втором месте (68 очков).

«Шинник» идет седьмым (57 очков), но сохраняет шансы попасть в стыковые матчи, поскольку за тур до завершения первенства отстает от четвертой строчки на два балла.

Другие результаты:

«Луч» — «Факел» — 1:0

«СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород» — 1:0

«Томь» — «Спартак-2» — 2:1

«Сибирь» — «Авангард» — 1:0

«Тюмень» — «Зенит-2» — 1:2

«Мордовия» — «Балтика» — 1:0

«Тамбов» — «Ротор» — 1:0

«Чертаново» - «Химки» — 2:1 0