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    Карпин: Победа над «Зенито» важна для «Ростова» с психологической точки зрения

    Ростов Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги домашнего матча 29-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0).

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Эта победа важна с психологической точки зрения, в том числе для тренерского штаба как лишнее подтверждение того, что при правильном подходе можно обыграть любого соперника.

    Хотелось бы поблагодарить ребят за игру, а также огромное спасибо болельщикам», — рассказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Ростовская команда поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, клуб из Санкт-Петербурга, ранее уже обеспечивший победу в чемпионате России, имеет в своем активе 61 очко. 0

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