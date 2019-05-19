Карпин: Победа над «Зенито» важна для «Ростова» с психологической точки зрения

Главный тренер «Ростова»подвел итоги домашнего матча 29-го тура чемпионата России против(1:0).

«Эта победа важна с психологической точки зрения, в том числе для тренерского штаба как лишнее подтверждение того, что при правильном подходе можно обыграть любого соперника.

Хотелось бы поблагодарить ребят за игру, а также огромное спасибо болельщикам», — рассказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ростовская команда поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, клуб из Санкт-Петербурга, ранее уже обеспечивший победу в чемпионате России, имеет в своем активе 61 очко. 0