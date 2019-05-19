Гвардиола: Добиться требла в Англии сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов

Главный тренерзаявил, что выиграть все домашние трофеи в Англии сложнее, чем победить в Лиге чемпионов.

«Это был один из лучших сезонов, которые мне доводилось проводить в качестве тренера. Не сказал бы, что лучший, но один из них. Мы смогли достичь невероятных высот в чемпионате, где представлено так много отличных команд.

Люблю Лигу чемпионов, но добиться требла в Англии сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов. "Манчестер Сити" заслуживает самых хороших слов в свой адрес. Мы играли в напряжённом графике и всё равно устояли. Нельзя забывать, что мы опередили "Ливерпуль" в борьбе за титул чемпиона Англии всего на одно очко, это совсем немного. Безусловно, я более чем доволен», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, подопечные Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне оформили домашний требл. «Горожане» стали победителями Кубка Англии, Кубка английской лиги и чемпионами английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» — первая английская команда, выигравшая три домашних турнира в одном сезоне. 0