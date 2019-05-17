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    «Манчестер Сити» — «Уотфорд»: где и когда смотреть онлайн матча финала Кубка Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Уотфорд
    В субботу, 18 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне пройдет финальная битва за трофей Футбольной ассоциации. За него будут бороться «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Команды начнут игру в 19:00 мск.

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    Подопечные Пепа Гвардиолы набрали отличную форму в конце сезона. Последний раз они проигрывали 9 апреля, то есть уже 7 матчей кряду команда только и делает, что побеждает. Для Испанского наставника этот трофей очень важен, поскольку за все время работы в «Сити» менеджеру еще не удавалось праздновать победу в Кубке Футбольной ассоциации. В случае удачного стечения обстоятельств «горожане» смогут отпраздновать «золотой дубль».

    Для «Уотфорда» данный матч также имеет огромное значение. Победа в КФА не только поднимет уровень престижа клуба, но и позволит ему оказаться в Лиге Европы в следующем сезоне. Так что вряд ли «шершни» просто так сдадутся без боя. Легкой прогулки «шейхам» они не обещают.

    Все прогнозы на футбол

    Букмекерские конторы почти не верят в успех «Уотфорда», поскольку разница в коэффициентах на победу довольно большая. 1.20 дают на победу «бело-голубых» и 12.00 букмекеры предлагают на «викторию» «желтых».

    Два варианта для ставки было предложено в прогнозе на матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд» от представителей сайта LiveSport.Ru.

    Проследить за этой игрой онлайн можно будет на сайте ресурса LiveCup.Run. Кроме того, прямую трансляцию финала Кубка Англии будет вести телеканал Матч Футбол. 0

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