«Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.69) и ставки на финал Кубка Англии 18 мая 2019 года

В финальном матче Кубка Англии 18 мая встретятся чемпион страны «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Поединок пройдет на «Уэмбли». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Уотфорд».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» подходит к финальной битве за Кубок Англии в статусе чемпиона страны. В невероятной гонке с «Ливерпулем» команде Пепа Гвардиолы удалось защитить свой титул. В последнем туре «горожане» разгромили «Брайтон» (4:1).

«Ман Сити» не сумел, как в прошлом сезоне, добраться до отметки в 100 очков, но и 98 очков — очень достойный результат. «Ливерпуль» отстал на 1 очко.

Кроме титула в АПЛ, «Манчестер Сити» в этом сезоне также забрал Кубок английской лиги, обыграв в серии пенальти «Челси». Таким образом, «горожане» имеют отличный шанс выиграть все турниры на внутренней арене.

В английских турнирах «Сити» в предыдущий раз проигрывал еще 29 января, когда уступил «Ньюкаслу» (1:2). После этого команда только в финале Кубка лиги сыграла вничью (в основное время). В АПЛ «Ман Сити» одержал 14 побед кряду, а в Кубке Англии — 3 победы подряд.

За это время единственное поражение команды пришлось на Лигу чемпионов, где в четвертьфинале «Сити» не сумел справиться с «Тоттенхэмом» (0:1 в первом матче и 4:3 в ответном).

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По пути к финалу Кубка Англии «Ман Сити» обыграл «Ротерхэм» (7:0), «Бернли» (5:0), «Ньюпорт» (4:1), «Суонси» (3:2) и «Брайтон» (1:0).

«Уотфорд»

«Уотфорд» завершил чемпионат Англии на одиннадцатом месте. Команда Хави Грасии набрала 50 очков и, что интересно, на 16 очков отстала от еврокубковой зоны, но в то же время на те же 16 очков обезопасила себя от зоны вылета.

«Уотфорд» шел выше, однако в трех последних турах АПЛ, когда для команды в турнирном плане уже ничего не решалось, потерпел три поражения — от «Вулверхэмптона» (1:2), «Челси» (0:3) и «Вест Хэма» (1:4). Предыдущая победа была добыта еще пять туров назад 20 апреля — 2:1 над «Хаддерсфилдом».

В Кубке Англии «Уотфорд» прошел «Уокинг» (2:0), «Ньюкасл» (2:0), «КПР» (1:0), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Вулверхэмптон» (3:2).

В финале Кубка Англии «Уотфорд» сыграет только во второй раз в истории. В предыдущий раз в 1984 году команда проиграла «Эвертону» (0:2).

Прогноз

На победу «Ман Сити» по итогам основного времени матча букмекеры дают коэффициент 1,26, на ничью — 6,95, а на победу «Уотфорда» — 12,50.

На то, что «горожане» возьмут трофей, дается коэффициент 1,104, а на «шершней» — 7,60.

В рамках АПЛ в текущем сезоне «Манчестер Сити» дважды обыграл «Уотфорд» — 2:1 на выезде и 3:1 дома.

Наш прогноз на матч — победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,69.

Также можно поставить на индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 2 голов с коэффициентом 1,60. 0