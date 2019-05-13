Мещеряков заявил о взятии курса на омоложение состава

Председатель совета директоров московского «Локомотива»прокомментировал информацию о возможном переходе в стан «железнодорожников» полузащитника «Ростова»

«У нас совет директоров принял определенное решение. В базе мы рассматриваем игроков до 25 лет. Край — до 27 лет. Мы хотим не только решать чисто спортивные вопросы, но и бизнесовые. А это предполагает, что если у приобретаемого футболиста контракт с нашим клубом будет последним, то это не до конца корректная история.

У нас сейчас одна из самых возрастных команд в лиге. Поэтому приняли согласованное решение взять курс на омоложение состава. Это нормальная история. Вот такого принципа мы планируем придерживаться в трансферной политике.

Рассматриваем игроков до 25 лет, максимум — до 27. Естественно, в каждой селекционной кампании есть исключения. Но тут должны совпасть возможности клуба и желание футболиста», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс». 0