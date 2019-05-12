«Торино» — «Сассуоло»: счет матча 3:2, обзор голов

дома обыгралв 36-м туре чемпионата Италии со счетом 3:2 (0:1).

Фрагмент матча twitter.com/torinofc_1906 5000 Бонус за регистрацию Играть!

На 17-й минуте форвард хозяев Андреа Белотти не реализовал пенальти. Спустя 10 минут гости открыли счет после точного удара Мехди Бурабиа. Однако сразу после гола марокканец получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение и покинул поле.

Отыгрались хозяева на 56-й минуте: за незабитый пенальти реабилитировался Белотти. Несмотря на численное меньшинство, «Сассуоло» удалось снова повести в счете: на 71-й минуте отличился Поль Лирола, сумевший забить пяткой. Однако через 10 минут Симоне Дзадза сделал счет сравнял и буквально сразу же Белотти оформил дубль, великолепным по исполнению ударом ножницами.

В турнирной таблице серии А «Торино» (60) находится на шестом месте, «Сассуоло» (42) идет 10-м. 0