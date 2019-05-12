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    «Торино» по-волевому обыграл «Сассуоло»

    «Торино» — «Сассуоло»: счет матча 3:2, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Торино Сассуоло Календарь Серии А
    «Торино» дома обыграл «Сассуоло» в 36-м туре чемпионата Италии со счетом 3:2 (0:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 17-й минуте форвард хозяев Андреа Белотти не реализовал пенальти. Спустя 10 минут гости открыли счет после точного удара Мехди Бурабиа. Однако сразу после гола марокканец получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение и покинул поле.

    Отыгрались хозяева на 56-й минуте: за незабитый пенальти реабилитировался Белотти. Несмотря на численное меньшинство, «Сассуоло» удалось снова повести в счете: на 71-й минуте отличился Поль Лирола, сумевший забить пяткой. Однако через 10 минут Симоне Дзадза сделал счет сравнял и буквально сразу же Белотти оформил дубль, великолепным по исполнению ударом ножницами.

    В турнирной таблице серии А «Торино» (60) находится на шестом месте, «Сассуоло» (42) идет 10-м. 0

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