Салах и Мане — в старте «Ливерпуля» на матч с «Вулверхэмптоном»

Объявлены стартовые составы на матч 38-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».

«Ливерпуль»: Алисон, Матип, Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Мане, Ориги.

Запасные: Миньоле, Гомес, Ловрен, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Старридж, Шакири.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коди, Беннетт, Доэрти, Хонни, Дендонкер, Моутинью, Невеш, Жота, Хименес.

Запасные: Радди, Винагре, Килман, Гиббз-Уайт, Кошта, Кавалейру, Траоре.

Матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» состоится сегодня, 12 мая, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 17:00 мск.

«Ливерпуль» с 94 очка расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вулверхэмптон» (57 баллов) — седьмое. 0