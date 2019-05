«Ювентус» представил форму на новый сезон

«Ювентус» в своем Twitter представил домашний комплект формы команды на сезон-2019/20.

Футболка получила необычный дизайн — одна половина выполнена в белом цвете, другая — в черном. Два цвета разделяет тонкая розовая вертикальная полоска. Шорты, как и в этом сезоне, — черные. На черных гетрах присутствует розовая полоска.

Отметим, что розовая полоска по центру является отсылкой к первой в истории футболке клуба, которая была розового цвета.

Una scelta. Una promessa. Fianco a fianco. BE THE STRIPES. ⚫️⚪

Il nostro nuovo 19/20 home kit by @adidasfootball — acquistalo subito ➡ https://t.co/QLNeBVSBJu#ForzaJuve #DareToCreate #BeTheStripes pic.twitter.com/3YzMhs7w8y