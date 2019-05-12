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    «Ювентус» представил форму на новый сезон

    Футбол Италии Серия A Ювентус Календарь Серии А
    «Ювентус» в своем Twitter представил домашний комплект формы команды на сезон-2019/20.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Футболка получила необычный дизайн — одна половина выполнена в белом цвете, другая — в черном. Два цвета разделяет тонкая розовая вертикальная полоска. Шорты, как и в этом сезоне, — черные. На черных гетрах присутствует розовая полоска.

    Отметим, что розовая полоска по центру является отсылкой к первой в истории футболке клуба, которая была розового цвета.

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