Хавбек «Спартака» может перейти в тульский «Арсенал»

Полузащитникможет продолжить карьеру в тульском, сообщает Федеральное агентство новостей.

Тульский клуб считается фаворитом в борьбе за игрока на тот случай, если в «Спартаке» решат расстаться с ним. Помимо «Арсенала», на Комбарова претендуют «Ростов» и «Урал».

Напомним, за «оружейников» выступает Кирилл Комбаров — брат Кирилла. Он в 2016 году перешел из «Спартака» в «Томь», а затем, в январе 2017 года, переехал в Тулу.

В нынешнем сезоне 32-летний Комбаров провел за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с «красно-белыми» действует до лета 2020 года. 0