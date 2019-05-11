«Лестер» — «Челси»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Англии

В 38 туре АПЛ очную встречу проведут. Местом проведения станет арена «Кинг Пауэр». Прозвучит стартовый свисток в 17:00 по мск.

Для «Лестера» этот поединок носит скорее формальный характер. Команда уже не попадет в еврокубки и в случае победы получит шанс занять разве что 8 место. На данный момент «лисы» девятые и на их счету 51 балл. Это будет третья игра кряду с клубом из топ-5 АПЛ. До этого «синие» обыграли «канониров» 3:0 и заставили поволноваться «Ман Сити», хотя «горожане» все же выиграли 1:0.

«Челси» в любом случае забронировал путевку в ЛЧ на следующий сезон. Сейчас вопрос состоит в том, станет ли клуб бронзовым призером чемпионата. В случае неудачи «аристократы» могут уступить 3 место «шпорам», которые идут сзади на расстоянии 1 пункта. Команда Сарри не проигрывает уже 6 игр кряду. В четверг его коллектив провел очень энергозатратный матч с «Айнтрахтом». Вполне возможно, что итальянский наставник прибегнет к небольшой ротации.

Календарь и таблица АПЛ

«Лестер» окрестили фаворитом, дав на его победу коэффициент 2.41. На победу «Челси» был предложен коэф 2.83.

Свой вариант исхода для прогноза на матч «Лестер» — «Челси» с коэффициентом 2.75 опубликовали эксперты сайта LiveSport.Ru.

Прямую трансляцию будут вести на телеканале Матч Футбол. Составы, статистику и все обновления по ходу игры можно будет посмотреть на LiveCup.Run. 0