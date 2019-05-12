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    «Лестер» постарается подарить фанатам зрелищный поединок

    «Лестер» — «Челси». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч 38 тура чемпионата Англии 12 мая 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Челси
    Прогноз на «Лестер» — «Челси»
    Джейми Варди и Юри Тилеманс
    «Лестер Сити» сыграет с лондонским «Челси» в рамках 38 тура английской Премьер-лиги. Событие произойдет на стадионе «Кинг Пауэр». Начало в 17:00 по Москве. Прогноз на «Лестер» — «Челси».

    «Лестер»

    «Лисы» лишились шансов на еврокубки, поэтому для них этот сезон уже закончен. Последний матч будет иметь чисто формальный характер.

    Команда показывает неплохие результаты. Правда, в прошлом туре было поражение от «Ман Сити» со счетом 1:0. Однако «горожанам» пришлось несладко. Подопечные Роджерса уже начинают показывать отличный командный футбол, и поэтому не всегда удается с легкостью справляться с обороной этой команды.

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    Из знаковых для «синих» событий можно выделить победу над «Арсеналом» со счетом 3:0. Это случилось как раз перед поражением в Манчестере. Вообще за 6 последних туров «Лестер» позволял забивать сопернику больше одного мяча лишь раз — в Лондоне «лисы» расписали мировую с «молотками» (2:2).

    На домашней арене хозяева выиграли 4 из 5 матчей. Здесь тоже стоит выделить тот факт, что «Сити» во всех 5 случаях пропускал не более одного мяча.

    По-прежнему в лазарете находится Амартей. Остальные футболисты в порядке. В том числе и Варди, который забил в этом сезоне уже 18 голов и является лучшим бомбардиром клуба.

    «Челси»

    «Челси» уже точно останется в зоне Лиги чемпионов. «Арсенал» с его 67 очками не сможет обогнать «аристократов», поскольку у них 71 балл. «Тоттенхэм» отстает на 1 пункт, поэтому «лондонцам» надо постараться сохранить за собой третье место в АПЛ.

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    «Пенсионеры» одержали лишь одну победу в 3 последних матчах. Речь идет о встрече с «Уотфордом» в прошлом туре (3:0). До этого подопечные Сарри дважды кряду сыграли вничью с «МЮ» 1:1 и «Бернли» 2:2. «Челси» пропускал в 3 из 4 игр.

    Безвыигрышная гостевая серия столичного клуба продолжается и сейчас она насчитывает два поединка.

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    Прогноз

    Интересно, что перед этим противостоянием букмекеры отдают больше шансов «Лестеру», хотя перевес не очень большой. 2.44 дают на успех хозяев и 2.90 предлагают на гостей. Вероятность ничьи оценивается коэффициентом 3.60.

    «Лестер» выиграл у «Челси» в первом круге АПЛ со счетом 0:1, но это было еще при другом тренере. Хотя и нынешняя форма «лисов» вполне подходит для того, чтобы обыгрывать таких соперников как «аристократы».

    Хозяева не будут чувствовать груза ответственности. Вдобавок ко всему они отдыхали и всю неделю готовились к этой игре. Они будут готовы играть в интенсивном темпе, чтобы напоследок подарить фанатам повод для радости. «Лестер» не проиграет и ТБ 2.5 — такой вариант мы предлагаем. Данный исход сопровождается коэффициентом 2.75. 0

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    «Лестер» — «Челси». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч 38 тура чемпионата Англии 12 мая 2019 года. Прогноз на «Лестер» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75
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