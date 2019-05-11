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    Аленичев: Не готов сказать, насколько я виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ

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    Главный тренер «Енисей» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение со счётом 0:4 в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев

    Красноярский клуб лишился шансов на сохранение прописки в первенстве страны.

    «Огромное преимущество "Краснодара". Вполне закономерный крупный счёт.

    Если говорить про первую игру с "быками", то в первые 60 минут, выставив автобус, в плане дисциплины она мне понравилась.

    Но затем следующие тридцать минут мы были уставшие, и сказалось исполнительское мастерство игроков "Краснодара".

    Если говорить про сегодняшний матч, то практически ничего не создали в атаке за исключением момента, который был у Паши Комолова.

    Удовлетворения никакого нет, поскольку "Краснодар", откровенно говоря, нас простил ещё в трёх-четырёх моментах.

    Поэтому в плане дисциплины 60 минут первой игры были неплохими, а результат опять-таки отрицательный. Сегодня и в обороне сыграли плохо, и в атаке ничего не создали.

    Сколько вины за вылет в ФНЛ в процентом соотношении лежит на мне, а сколько на игроках? Надо сделать тщательный анализ и после этого смогу ответить на этот вопрос», — приводит слова Аленичева пресс-служба красноярского клуба. 0

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