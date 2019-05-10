ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трент Александер-АрнольдЗавершилась самая безумная неделя в истории ЛЧ. Кто же выиграет финал?
  • 13:30
    • «Оренбург» и «Урал» победителя не выявили
  • 11:02
    • Форвард «Барселоны» перенес операцию и пропустит остаток сезона
  • 08:34
    • «Филадельфия» и «Портленд» сравняли счет в своих сериях
  • 08:17
    • Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
  • 08:00
    • «Бостон» обыграл «Каролину» в первом матче финала Востока
    Все новости спорта

    «Лейпциг» — «Бавария»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Германии

    Бундеслига Футбол Германии РБ Лейпциг Бавария Календарь Бундеслиги
    11 мая на «Ред Булл Арене» состоится очное противостояние местного «Лейпцига» и мюнхенской «Баварии». Это будет 33 тур немецкой Бундеслиги 1. Стартовый свисток дадут в 16:30 по мск.

    Франк Рибери
    Франк Рибери

    «Лейпциг» уже получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на следующий сезон. По сути главной своей цели команда достигла. За 4 тура до конца турнира вполне можно замахнуться на 2 строчку, ведь «Боруссия» Д ушла вперед всего на 5 очков. Хозяева однозначно постараются сыграть в свой лучший футбол даже несмотря на то, что в случае поражения они ничего не потеряют. «Быки» выиграли 3 домашних матча кряду, поэтому они точно попытаются продлить серию.

    «Бавария» вырвалась вперед в чемпионской гонке. Теперь отрыв от «дортмундцев» составляет 4 пункта. Тем не менее математически соперник еще имеет шансы на титул, поэтому «баварцам» расслабляться точно нельзя. В любом случае клуб из Мюнхена будет ехать в Лейпциг только за победой. Эти 3 очка дадут «мюнхенцам» еще больше уверенности в конце этого сезона.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В гостей букмекеры, естественно, верят больше, чем в хозяев. На победу «Лейпцига» дают 4.55, а победа «Баварии» в этом матче оценена цифрой 1.68.

    Свои мысли насчет этой встречи выразили эксперты LiveSport.Ru, опубликовав прогноз с коэффициентом 1.67.

    В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Матч Футбол. Сайт LiveCup.Run будет обновлять всю важную информацию о поединке в режиме онлайн. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучшие свободные агенты лета 2019. Символическая сборная
  • 08/05/2019 в 01:33
    •
  • Прогноз
  • «Штутгарт» — «Вольфсбург»
  • 3.40
  • Завтра в 16:30
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» продолжит преследовать «Спартак»
  • «Анжи» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.40
    •
  • Россия не будет тратить много сил в игре с Норвегией
  • Россия — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сдержит ли Финляндия звездную атаку Канады?
  • Финляндия — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная России Хоккей Россия едет в Братиславу только за золотомПерспективы сборной России на чемпионате мира — в нашем обзоре прессы Вчера в 22:260
  • 15:55
    • «Лейпциг» — «Бавария»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Германии
  • 13:11
    • Медведева никогда не думала о завершении карьеры
  • 12:00
    • Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон»
    Маурисио Почеттино Футбол Почеттино раскрыл в себе Моуринью. Тактика аргентинца сработала«Тоттенхэм» совершил невероятный камбек в Амстердаме Вчера в 12:270
  • Экспресс дня

  • Закрепится ли «Локомотив» на второй позиции в РПЛ?
  • 2.92
    •
  • 11:46
    • Полузащитник «Суонси» перейдет в «Манчестер Юнайтед»
  • 11:30
    • Хавбек ЦСКА вернулся к тренировкам в общей группе
  • 11:12
    • Презентован новый логотип Серии А
    Лукас Моура Футбол Английский финал: Хет-трик Моуры похоронил мечту «Аякса»Реакция спортивных СМИ на выход «Тоттенхэма» в финал Лиги чемпионов Вчера в 02:250
  • 10:46
    • «Оренбург» — «Урал»: названы стартовые составы команд
  • 10:33
    • Шоу — лучший игрок «МЮ» по итогам сезона-2018/19
  • 10:17
    • «Челси» установил рекорд Лиги Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие