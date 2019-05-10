«Лейпциг» — «Бавария»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Германии

11 мая на «Ред Булл Арене» состоится очное противостояние местногои мюнхенской. Это будет 33 тур немецкой Бундеслиги 1. Стартовый свисток дадут в 16:30 по мск.

«Лейпциг» уже получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на следующий сезон. По сути главной своей цели команда достигла. За 4 тура до конца турнира вполне можно замахнуться на 2 строчку, ведь «Боруссия» Д ушла вперед всего на 5 очков. Хозяева однозначно постараются сыграть в свой лучший футбол даже несмотря на то, что в случае поражения они ничего не потеряют. «Быки» выиграли 3 домашних матча кряду, поэтому они точно попытаются продлить серию.

«Бавария» вырвалась вперед в чемпионской гонке. Теперь отрыв от «дортмундцев» составляет 4 пункта. Тем не менее математически соперник еще имеет шансы на титул, поэтому «баварцам» расслабляться точно нельзя. В любом случае клуб из Мюнхена будет ехать в Лейпциг только за победой. Эти 3 очка дадут «мюнхенцам» еще больше уверенности в конце этого сезона.

Календарь и таблица Бундеслиги

В гостей букмекеры, естественно, верят больше, чем в хозяев. На победу «Лейпцига» дают 4.55, а победа «Баварии» в этом матче оценена цифрой 1.68.

Свои мысли насчет этой встречи выразили эксперты LiveSport.Ru, опубликовав прогноз с коэффициентом 1.67.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Матч Футбол. Сайт LiveCup.Run будет обновлять всю важную информацию о поединке в режиме онлайн. 0