«Лейпциг» — «Бавария». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч 33-го тура чемпионата Германии 11 мая 2019 года

В субботу, 11 мая, «Лейпциг» будет принимать на своем поле «Баварию» в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Лейпциг» — «Бавария».

«Лейпциг»

«Лейпциг» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, причем сразу в групповом этапе.

Хозяева идут на третьей позиции с 65 очками. «Айнтрахт» отстает на 10 пунктов, а впереди на пять пунктов идет «Боруссия» Дортмунд. В целом сезон в Бундеслиге для «быков» уже завершен и обойти дортмундцев будет крайне сложно.

Последнее поражение в Бундеслиге команда потерпела 19 января. После этого «Лейпциг» не проигрывал — 10 побед и 4 ничьи.

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До прошлого тура у «бело-красных» была серия из шести подряд побед, после чего игроки чуть расслабились и на выезде сыграли в зрелищную ничью с «Майнцем» — 3:3.

Лучшим бомбардиром «Лейпцига» в чемпионате является Тимо Вернер, на счету которого 16 голов. У него еще есть все шансы войти в тройку голеадоров по итогам сезона.

Стоит отметить, что еще одним большим успехом подопечных Ральфа Рагника является выход в финал Кубка Германии, где они сразятся именно с «Баварией» 25 мая.

«Бавария»

За два тура до конца немецкого первенства мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своем активе 74 очка, и опережают вторую «Боруссию» Д на четыре балла.

До позапрошлого тура у мюнхенев была серия из пяти подряд побед во всех турнирах, но затем состоялась гостевая ничья с «Нюрнбергом» (1:1), которую удалось перекрыть победой над «Ганновером» (3:1) дома.

Лучшим бомбардиром команды и всего чемпионата является Роберт Левандовски — поляк забил 22 гола.

Таким образом, мюнхенцам необходимо добыть одну победу в двух последних турах, чтобы официально оформить чемпионство. Как мы писали выше, «Баварию» также ждет финал Кубка Германии против «Лейпцига».

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение гостям: победа «Баварии» — 1.67, победа «Лейпцига» — 4.70, ничья — 4.40.

Прогнозируем, что «Лейпциг» не сможет найти в себе моральные силы выступить на пределе, учитывая, что задача выхода в ЛЧ уже решена. Команда будет настраиваться на кубковый финал, а в предстоящей встрече «Бавария» возьмет три очка и завоюет титул. Ставим на победу мюнхенцев за 1.67. 0