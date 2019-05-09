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    Тен Хаг призвал «Аякс» собраться духом

    Аякс Тоттенхэм Футбол Англии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился эмоциями от поражения от «Тоттенхэма» (2:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Эрик тен Хаг
    Эрик тен Хаг

    «Нам придется справляться с этим. Мы должны собраться с духом. У нас был замечательный сезон. Мы уже взяли один трофей и должны взять второй.

    Сегодня нам пришлось увидеть жестокую сторону футбола. Но мы должны двигаться дальше. Мы были очень близки к победе, игроки понимают это. Потребуется время, чтобы пережить эту неудачу.

    Мы были близки к победе и заслуживали ее, но допустили небрежность. Я спокойно объяснял игрокам, что ничего еще не закончено. Чувствовалось, что "Тоттенхэм" не сдался и продолжает верить в свой успех.

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    • В какой-то момент они стали создавать больше моментов, а мы недостаточно хорошо действовали на контратаках. Если бы мы забили в том эпизоде, когда попали в штангу, все было бы кончено», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА. 0

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